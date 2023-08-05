В сочинском аэропорту произошел авиаинцидент с участием самолета Airbus A330 авиакомпании Nordwind, сообщает пресс-служба воздушной гавани Сочи. Борт при движении на стоянку задел левым крылом и мотогондолой левого двигателя телетрап. По данным СМИ, самолет повредил двигатель. В Сети появились фото с места происшествия.