В Якутске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы В Якутске пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Фото: t.me/vstproc

В Якутске пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. На борту находились 34 пассажира и четыре члена экипажа, все они были эвакуированы. Самолет отбуксировали к месту стоянки.

5 августа 2023 года в аэропорту г. Якутска воздушное судно АН-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» <...> после посадки выкатилось передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 34 пассажира и четыре члена экипажа, которые благополучно эвакуированы, — говорится в сообщении правоохранительного органа.

Ранее самолет Airbus A330 авиакомпании Nordwind при движении на стоянку задел левым крылом телетрап и повредил двигатель. Рейс № 4440 прибыл из Нижнего Новгорода. В результате для следующего рейса этого борта по маршруту Сочи — Новосибирск пришлось заменить самолет. Из-за этого вылет сильно задержался — вместо вылета 4 августа в 22:50 пассажиры смогли отправиться в Новосибирск только в 6:35 утра 5 августа. На время ожидания им предоставили напитки и питание.

До этого пассажирский самолет авиакомпании «Сибирь» при выполнении рейса Новосибирск — Сургут вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. В это время на борту судна находились 78 человек, включая 13 детей. Сейчас самолет отстранен от полетов. По факту произошедшего проводится проверка. В результате инцидента пострадавших нет.