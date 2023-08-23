Окружение Пригожина не может до него дозвониться «Фонтанка»: окружение Пригожина не может до него дозвониться

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Евгений Пригожин

Близкое окружение связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгений Пригожина не может до него дозвониться, сообщает источник «Фонтанки». По данным Росавиации, он был в списке пассажиров упавшего в Тверской области самолета.

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 разбился вечером 23 августа под поселком Куженкино в Тверской области. О судьбе Пригожина сведений пока нет, как и отсутствует информация о том, был ли он на борту. По данным МЧС, на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Также сообщалось, что после крушения второй самолет Пригожина совершил разворот над Москвой. Борт начал кружить над аэропортом, делая зигзаги. Telegram-канал Readovka предположил, что неестественное поведение самолета связано с тем, что пилот не знает, куда приземляться.