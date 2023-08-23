Правда ли, что Пригожин и Уткин погибли при крушении самолета под Тверью

Фото: Лев Бородин/ТАСС

Евгений Пригожин

В Тверской области потерпел крушение гражданский самолет Embraer. Среди пассажиров значился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, передает Росавиация. Кто еще мог быть на борту?

Что известно о крушении самолета в Тверской области

Разбившийся самолет в Тверской области оказался бизнес-джетом Embraer с бортовым номером RA-02795. На борту находились десять человек (семь человек и три члена экипажа). По предварительным данным, самолет выполнял рейс Москва — Санкт-Петербург.

«На борту находились 10 человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», — передает МЧС.

По информации Telegram-канала Baza, самолет принадлежит связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину. По данным мониторингового сервиса Flightradar, самолет следовал из Москвы, чей маршрут резко завершился в Тверской области. Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщает, что судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово в Бологовском районе.

«Мои источники сообщают, что сейчас в Тверской области упал самолет Embraer, принадлежащий Евгению Пригожину», — говорится в публикации канала.

На опубликованных видеозаписях видно, как воздушное судно резко теряет высоту, начинает пикировать и разбивается, после чего на месте падения появляется густой дым. В Росавиации начали расследование катастрофы самолета, произошедшей в Тверской области.

Росавиация заявила, что Евгений Пригожин был в числе пассажиров разбившегося самолета. Также, по информации Telegram-каналов, на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Официального подтверждения этому нет.

Второе судно, принадлежащее бизнесмену, сейчас разворачивается над столицей и направляется к аэропорту, сообщает сервис Flightradar.

Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: shutterstock.com Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock Евгений Пригожин Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock Евгений Пригожин

Что за самолет Embraer Legacy 600

Embraer EMB-135BJ Legacy 600 — самолет бизнес-класса повышенной комфортабельности. Он имеет на своем борту несколько спальных мест, что позволяет пассажирам комфортно совершать длительные полеты, оснащен спутниковым телефаксом. Качество предоставляемого сервиса соответствует всем мировым стандартам.

Среди преимуществ Legacy 600: дальность полета, высокая степень безопасности, просторный и комфортабельный пассажирский салон, а также оптимальная стоимость эксплуатации. Благодаря использованию композитных материалов, делающих конструкцию самолета более легкой и прочной, авиаконструкторам удалось добиться существенной экономии топлива при повышении надежности и летных характеристик. Несмотря на крупные размеры, Legacy 600 хорошо маневрирует, он имеет сертификат, дающий право совершать посадку в самом сложном аэропорту Европы — Лондон-Сити — с короткой взлетно-посадочной полосой.

Сегодня Legacy 600 производится в двух версиях: представительской — Executive и корпоративной — Corporate Shuttle.

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