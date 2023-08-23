Пригожин значился в списке пассажиров разбившегося самолета Росавиация: в самолете, разбившемся в Тверской области среди пассажиров значился Пригожин

В самолете Embraer, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Все 10 человек, находившиеся на борту погибли, сообщили агентству в МЧС.

Самолет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли, — сказал собеседник агентства

В свою очередь в экстренных службах сообщили, что найдены тела четырех человек. Он также добавил, что самолет при ударе о землю сгорел, всего в полете он находился менее получаса.

По предварительным данным в Тверской области потерпел крушение самолет с бортовым номером RA-02795, пишет Baza. Канал утверждает, что самолет принадлежит связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину. Находился ли он на борту судна остается неизвестным.