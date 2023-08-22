Стало известно, как ЧВК «Вагнер» поможет Нигеру в случае интервенции Военный переводчик Суэйфан: ЧВК «Вагнер» будет воевать с ЭКОВАС в случае интервенции

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Вполне можно ожидать, что бойцы ЧВК «Вагнер» помогут новым властям Нигера, если произойдет вторжение ЭКОВАС, заявил NEWS.ru военный переводчик Самер Суэйфан, сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. По его словам, ситуация может обостриться до такой степени, что вагнеровцы будут напрямую воевать с солдатами организации.

Как «Вагнер» помогал Украине, так и здесь поможет. Конечно, в основные задачи входит просто консультация местных войск. Но надо смотреть по факту. При необходимости вагнеровцы смогут напрямую принимать участие в военных действиях против ЭКОВАС, это ни для кого не секрет, — отметил Суэйфан.

Однако, по его словам, основная задача ЧВК — консультация и инструктаж местных войск и отрядов для предотвращения влияния извне. Суэйфан отметил, что «Вагнер», как и раньше, борется за свободную Африку. Это означает, что власть в странах континента должна перейти к народу, а не находиться в руках Запада, в частности Франции и США.

Ранее стало известно, что переговоры делегации ЭКОВАС с мятежными военными в Нигере закончились безрезультатно. Представители сообщества покинули страну. Переговоры продолжались около двух часов. Это была первая встреча главы военного совета Нигера генерала Абдурахмана Тчиани с делегацией ЭКОВАС после отказа от предыдущих попыток и одновременно последняя попытка сообщества разрешить ситуацию мирным путем.