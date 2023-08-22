Военэксперт рассказал, сможет ли ЧВК «Вагнер» защитить Нигер от интервенции Военэксперт Суконкин: ЧВК «Вагнер» сможет отразить интервенцию в Нигер

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ЧВК «Вагнер» по силам отразить интервенцию в Нигер со стороны иностранных государств. По мнению эксперта, ЧВК поможет опыт боевых действий в зоне СВО.

Если ЧВК «Вагнер», предположительно, брали считавшиеся неприступными города Попасная, Соледар и Артемовск в зоне СВО, выполняя невыполнимые задачи, то они обеспечат очень несладкую жизнь интервентам, которые попытаются войти в Нигер, — отметил Суконкин.

Эксперт выразил уверенность, что ЭКОВАС подталкивают к агрессии против Нигера их бывшие страны-колонизаторы. В первую очередь их подбивает к вторжению Франция, считает Суконкин.

21 августа предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», опубликовал первое видео после попытки мятежа. Бизнесмен не рассказал, где находится, но сообщил, что бойцы работают при температуре +50 и проводят разведывательно-поисковые действия. По словам Пригожина, сейчас ЧВК «Вагнер» «делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной». Суконкин предположил, что Пригожин записал ролик, находясь в Мали.

Издание New York Times в марте сообщало, что ЧВК «Вагнер» сохраняла в Африке от 3,5 тысячи до 4,5 тысячи бойцов. Ранее политолог, сотрудник Фонда защиты национальных ценностей, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, Самер Суэйфан заявил NEWS.ru, что вагнеровцы — боеспособные ребята, которые могли бы помочь народу Нигера в борьбе против французского капитализма. При этом он подчеркнул, что военная помощь Нигеру зависит от личного решения Пригожина.