Что сказал Пригожин в первом видео после мятежа ЧВК «Вагнер», где он сейчас

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Связанный с частной военной компанией «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин впервые опубликовал видео после попытки вооруженного мятежа ЧВК в июне 2023 года. О чем рассказал предприниматель, где он сейчас находится?

По его словам, ЧВК в настоящее время проводит разведывательно-поисковые действия и «делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной».

«Кошмарим ИГИЛ („Исламское государство“, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), „Аль-Каиду“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и других бандосов», — заявил бизнесмен.

Также он отметил, что ЧВК «Вагнер» «берет на работу настоящих богатырей и продолжает выполнение задач, которые были поставлены».

Что произошло в Нигере

В конце июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Его заблокировали в резиденции. После этого в стране ввели комендантский час. Все государственные учреждения на время прекратили работу.

10 августа стало известно, что лидер мятежников в Нигере и председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

Члены Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) требовали вернуть на занимаемую должность президента Нигера Мохамеда Базума. Они обещали принять меры, в том числе «с применением силы», если этого не произойдет в течение недели. После этих заявлений мятежники, по данным источников, могли обратиться за помощью к ЧВК «Вагнер».

20 августа телеканал Al Arabiya сообщил, что позиция нигерских мятежников из Национального совета спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани закрывает дверь для переговоров, направленных на поиск решений в урегулировании кризиса. Так считают в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС).

«Речь военного совета в Нигере закрывает дверь для переговоров», — отметили в сообществе.

За пару дней до этого стало известно, что переговоры делегации ЭКОВАС с мятежными военными в Нигере закончились безрезультатно. Представители сообщества покинули страну. Переговоры продолжались около двух часов. Это была первая встреча главы военного совета генерала Абдурахмана Тчиани с делегацией после отказа от предыдущих попыток и одновременно последняя попытка ЭКОВАС разрешить ситуацию мирным путем.

Ранее Тчиани заявил, что Нигер не хочет начинать войну, однако в случае нападения будет готов защищаться. По словам генерала, страны ЭКОВАС не понимают, что Нигер стал ключом к сдерживанию Африки от дестабилизации из-за повышенной активности террористов. При этом введенные против страны санкции направлены не на поиск решения в сложившейся ситуации, а лишь на подчинение мятежников.

Где сейчас находится ЧВК «Вагнер»

5 августа издание Associated Press сообщало, что свергшие президента Нигера Мохамеда Базума мятежники обратились за военной помощью к ЧВК «Вагнер». По данным агентства, один из лидеров госпереворота Салифу Моди встретился в Мали с представителями «оркестрантов», чтобы договориться о поддержке.

Политолог, сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, Самер Суэйфан сообщал, что ЧВК может помочь народу Нигера после свержения президента страны Мохамеда Базума в борьбе против французского капитализма.

«Переворот совершен не против президента или народа. Он произошел против диктата Франции и других колониальных стран, которые эксплуатируют Нигер, его народ и природные ресурсы», — отметил эксперт.

Суэйфаан уверен, что ЧВК «Вагнер» может установить порядок в стране и помочь людям управлять страной без вмешательства извне.

По мнению военного эксперта Алексея Суконкина, Пригожин и ЧВК «Вагнер» сейчас могут находиться в Мали, где займутся борьбой с ИГИЛ и «Аль-Каидой».

«Если мы говорим про запрещенные в России террористические организации ИГИЛ и „Аль-Каиду“, в Южной Африке их нет, а в Северной Африке — есть, в частности в Мали. Вероятно, подписаны контракты с правительствами и других стран, считающих ЧВК силой, способной противостоять террористам», — объяснил он.

Что произошло в июне в Ростове-на-Дону

23 июня бизнесмен Евгений Пригожин заявил о том, что вооруженные силы России якобы обстреляли тыловой лагерь ЧВК «Вагнер». По его словам, «погибло огромное количество бойцов».

В ночь на 24 июня «вагнеровцы» зашли в Ростовскую область, а позднее заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В Минобороны России заявили, что участники ЧВК «обманом были втянуты в преступную авантюру».

Вечером 24 июня Пригожин принял условия президента Белоруссии Александра Лукашенко и остановил движение колонн ЧВК по территории России. Переговоры шли по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 июня было прекращено уголовное дело в отношении бизнесмена.

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