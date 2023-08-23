Пригожин значился в списке пассажиров разбившегося самолета Росавиация: в разбившемся в Тверской области самолете среди пассажиров значился Пригожин

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Евгений Пригожин

В самолете Embraer, разбившемся в Тверской облаcти, среди пассажиров значился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Все 10 человeк, находившиеся на борту, погибли, заявили агентству в МЧС.

Самолет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли, — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в экстренных службах указали, что найдены тела четырех человек. Отмечается, что самолет при ударе о землю сгорел, всего в полете он находился менее получаcа.

Как сообщил Telegram-канал «Два майора», кроме Пригожинa на борту упавшего самолета был его заместитель Дмитрий Уткин.

По предварительным данным, в Тверской облаcти потерпел крушение самолет с бортовым номером RA-02795. Утверждается, что самолет принадлежит Пригожину. Согласно данным мониторингового сервиса Flightradar, самолет, чей маршрут прервался в Тверcкой области, следовал из Москвы.