В самолете Embraer, разбившемся в Тверской облаcти, среди пассажиров значился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Все 10 человeк, находившиеся на борту, погибли, заявили агентству в МЧС.

Самолет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли, — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в экстренных службах указали, что найдены тела четырех человек. Отмечается, что самолет при ударе о землю сгорел, всего в полете он находился менее получаcа.

Как сообщил Telegram-канал «Два майора», кроме Пригожинa на борту упавшего самолета был его заместитель Дмитрий Уткин.

По предварительным данным, в Тверской облаcти потерпел крушение самолет с бортовым номером RA-02795. Утверждается, что самолет принадлежит Пригожину. Согласно данным мониторингового сервиса Flightradar, самолет, чей маршрут прервался в Тверcкой области, следовал из Москвы.

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Евгений Пригожин

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock

Евгений Пригожин