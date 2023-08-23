Разбившийся в Тверской области самолет пропал с радаров в 18:20 SHOT: разбившийся в Тверской области самолет пропал с радаров в 18:20

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Самолет Embraer, разбившийся в Тверской области, среди пассажиров которого значился, как заявили в Росавиации, бизнесмен Евгений Пригожин, пропал с радаров в 18:20, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, авиадиспетчеры пытались выйти на связь с пилотами воздушного судна, но ни к какому результату это не привело.

После этого авиадиспетчеры уведомили о случившемся органы противовоздушной обороны.

В МЧС сообщили, что потерпевший крушение под Тверью самолет упал около населенного пункта Куженкино. Глава региона Игорь Руденя взял на личный контроль происшествие, при котором погибли 10 человек, среди которых три члена экипажа.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что под Тверью разбился самолет с бортовым номером RA-02795, который принадлежит связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину. О его судьбе, а также о том, находился ли он на воздушном судне, на данный момент информации нет, близкое окружение бизнесмена не может до него дозвониться.

Telegram-канал Mash также отметил, что бизнес-джет мог упасть из-за теракта на борту. По информации канала, эту информацию сейчас проверяют специальные службы.