Политолог Суэйфан: Пригожина не было в разбившемся самолете

Фото: Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

Евгений Пригожин

Связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина не было в самолёте, который потерпел крушение в Тверской области, заявил NEWS.ru сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, Самер Суэйфан. Он добавил, что у Украины нет таких средств, чтобы совершить такой теракт.

Его не должно было быть в этом бизнес-джете. Теоретически украинские спецслужбы могут быть замешаны в авиакатастрофе, но у них нет таких сил и средств, чтобы это совершить, — заявил Суэйфан.

Он добавил, что это было выгодно в первую очередь США, но и Европейским странам тоже, потому что они мстят за Вагнер в Африке.

Ранее сообщалось о крушении бизнес-джета в Тверской области. По данным Telegram-канала Baza, самолет принадлежит Пригожину. На борту находились десять человек, все они погибли. По данным Росавиации, в списке пассажиров значился и сам Пригожин.

Ранее также были опубликованы кадры с места крушения самолета. Судя по ним, борт рухнул в поле. Жилые постройки не пострадали.

Также сообщалось, что после крушения второй самолет Пригожина совершил разворот над Москвой. Борт начал кружить над аэропортом, делая зигзаги. Telegram-канал Readovka предположил, что неестественное поведение самолета связано с тем, что пилот не знает, куда приземляться.