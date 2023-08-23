На месте крушения самолета Пригожина найдено восемь тел

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тела восьми погибших обнаружены на месте крушения самолета, связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Борт потерпел крушение в Тверской области в 15 километрах от ближайшего населенного пункта.

По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших, — рассказал источник.

Как сообщили ранее в МЧС, в результате происшествия погибли десять человек. По данным Росавиации, в списке пассажиров числился и сам Пригожин.

Второй борт бизнесмена тем временем сделал разворот над Москвой. Он вылетел из столицы, однако сменил маршрут после информации о крушении. По данным Telegram-канала Readovka, самолет делает зигзаги, потому что пилот не знает, куда приземлиться.

Очевидцы засняли момент падения самолета на камеры смартфонов. На опубликованных кадрах видно, как борт теряет управление и падает вниз.

По предварительной версии, бизнес-джет Пригожина мог потерпеть крушение из-за теракта на борту. Соответствующую информацию проверяют сотрудники специальных служб. На месте крушения самолета тем временем продолжаются поисково-спасательные работы.