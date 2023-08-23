Тела восьми погибших обнаружены на месте крушения самолета, связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Борт потерпел крушение в Тверской области в 15 километрах от ближайшего населенного пункта.

По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших, — рассказал источник.

Как сообщили ранее в МЧС, в результате происшествия погибли десять человек. По данным Росавиации, в списке пассажиров числился и сам Пригожин.

Второй борт бизнесмена тем временем сделал разворот над Москвой. Он вылетел из столицы, однако сменил маршрут после информации о крушении. По данным Telegram-канала Readovka, самолет делает зигзаги, потому что пилот не знает, куда приземлиться.

Очевидцы засняли момент падения самолета на камеры смартфонов. На опубликованных кадрах видно, как борт теряет управление и падает вниз.

По предварительной версии, бизнес-джет Пригожина мог потерпеть крушение из-за теракта на борту. Соответствующую информацию проверяют сотрудники специальных служб. На месте крушения самолета тем временем продолжаются поисково-спасательные работы.

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Евгений Пригожин

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock

Евгений Пригожин