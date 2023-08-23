Момент падения связанного с Пригожиным самолета попал на видео

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Очевидцы засняли на камеры смартфонов момент падения самолета Embraer в Тверской области, на борту которого, по информации Росавиации, находился бизнесмен Евгений Пригожин. На видеокадрах видно, как неуправляемый борт падает вниз.

23 августа стало известно о крушении бизнес-джета Embraer. Была подтверждена гибель семи человек. Telegram-канал Baza заявил, что разбился самолет с бортовым номером RA-02795, который принадлежит связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину. Находился ли тот на борту судна, канал не сообщил.

Позднее в Росавиации сообщили, что Пригожин все же находился на борту разбившегося судна. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» написал, что на лайнере также находился заместитель бизнесмена Дмитрий Уткин.

В настоящее время на месте крушения найдено восемь тел. Всего на борту находились десять человек. Сообщается, что все они погибли. Сам бизнесмен также числится в списке пассажиров самолета. О его судьбе в настоящее время данных нет. Также сообщалось, что после крушения второй самолет Пригожина совершил разворот над Москвой.