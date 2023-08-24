Личного пилота Пригожина заподозрили в подрыве самолета «ВЧК-ОГПУ»: личный пилот Пригожина стал первым подозреваемым в подрыве самолета

Фото: Виталий Шустров/РИА Новости

Сотрудники спецслужб работают на месте падения частного самолёта Embraer Legacy

Личный пилот предпринимателя Евгения Пригожина стал первым подозреваемым в деле о подрыве самолета, сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, речь идет о бывшем учредителе «МНТ Аэро» Артеме Степанове. Следственный комитет РФ и другие официальные ведомства пока не прокомментировали эту информацию.

Авторы публикации отмечают, что сотрудники правоохранительных органов не могут найти Степанова, имевшего доступ к разбившемуся 23 августа самолету. Предполагается, что в настоящее время он находится на Камчатке. Родной брат подозреваемого же утверждает, что он находится в походе без связи.

Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области в минувшую среду, 23 августа. К настоящему моменту о состоянии самого бизнесмена ничего неизвестно. По данным Росавиации, он значится в списке пассажиров разбившегося самолета. Кроме того, в списке упоминается имя Дмитрия Уткина — одного из командиров ЧВК «Вагнер». Одной из версии крушения самолета является теракт на борту.

Как сообщалось ранее, тела погибших при крушении частного самолета доставили в морг Тверской области. Утверждается, что в их числе значится и тело самого Евгения Пригожина. Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы опознать тела погибших.