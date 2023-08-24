Как погиб Пригожин на самом деле: что известно на данный момент

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Вечером 23 августа стало известно о крушении в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино самолета Embraer Legacy, который связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Как сообщает Telegram-каналу Shot, все десять тел обнаружены на месте крушения самолета в Тверской области, на котором, предположительно, мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин.

Куда летел самолет Пригожина 23 августа

Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа. Среди них присутствует Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Падение самолета Пригожина — теракт или случайность

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Что известно о гибели Пригожина 23 августа

О возможной гибели предпринимателя Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина в результате авиакатастрофы в Тверской области СМИ сообщили поздно вечером 23 августа. Тела мужчин предварительно опознали. В ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза для точного установления личностей погибших.

Кто сообщил о смерти Пригожина

Информацию о том, что в среду, 23 августа, в Тверской области погиб бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», подтвердила Росавиация.

Какие есть версии причины гибели Пригожина

Эксперты обратили внимание, что автокатастрофа произошла накануне Дня независимости Украины.

Одна из версий крушения, — теракт на борту. Сейчас информацию проверяют спецслужбы, пишет Mash. По его данным, перед крушением местные жители слышали два сильных хлопка. Затем у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино. Очевидцы выкладывали в Сеть фото и видео с места происшествия. «Бабахнуло, два раза взорвалось. Падает! Ты посмотри, падает!» — комментировала одна из свидетельниц.

Может ли быть смерть Пригожина инсценировкой

Поначалу сообщения о гибели Пригожина вызывали у сомнения. Источник Readovka заявил, что утверждения о смерти бизнесмена преждевременны. Информацию о его кончине, а также смерти командира ЧВК «Вагнера» Дмитрия Уткина, невозможно было проверить. По данным источника, Пригожин мог находиться на другом своем самолете, который также в тот момент находился в воздухе.

Ранее в целях конспирации бизнесмен регулярно пытался запутать окружающих. К примеру, регистрировался на один борт, а реально садился на другой самолет.

Что известно о втором самолете Пригожина

Сразу же после крушения появилась информация, что второй самолет Пригожина разворачивается над Москвой. Судя по данным сервиса Flightradar, он вел себя странно — делал зигзаги, как будто экипаж не знал, куда ему лететь.

Примерно в 21:00 появились данные, что второй самолет Пригожина сел в московском аэропорту Остафьево. Борт с номером RA-02748, который следовал за упавшим RA-02795 в Тверской области, приземлился на территории частного аэропорта. По информации Readovka, зигзаги объяснялись тем, что бизнес-джет попросту сбрасывал лишнее топливо, так как изначально он тоже направлялся в Петербург.

По данным Readovka, погибший бизнес-джет использовался Пригожиным несколько раз для полетов в аэропорты, примыкающие к зоне СВО до попытки мятежа ЧВК «Вагнер», а впоследствии — в Белоруссию. По данным этого ресурса, в ЧВК «Вагнер» был заготовлен алгоритм на случай гибели Пригожина или Уткина.

Может ли катастрофа самолета Пригожина быть приурочена к Дню независимости Украины

Гипотетический удар по самолету могли нанести спецслужбы Украины, это их подарок своему руководству ко Дню независимости Украины, — он как раз отмечается 24 августа. Об этом заявил NEWS.ru российский политолог Сергей Марков. По его мнению, украинской агентуре удалось совершить теракт, так как Пригожин лишился государственной охраны после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

Расследованием обстоятельств и причин крушения самолета в Тверской области также будет заниматься специальная комиссия Росавиации. Там рассказали, что предстоит найти бортовые самописцы для дальнейшего изучения записей.

Когда Пригожина видели на публике последний раз

22 августа связанный с частной военной компанией «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин впервые опубликовал видео после попытки вооруженного мятежа ЧВК в июне 2023 года.

По его словам, ЧВК в настоящее время проводит разведывательно-поисковые действия и «делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной».

«Кошмарим ИГИЛ („Исламское государство“, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), „Аль-Каиду“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и других бандосов», — заявил бизнесмен.

Также он отметил, что ЧВК «Вагнер» «берет на работу настоящих богатырей и продолжает выполнение задач, которые были поставлены».

В конце июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Его заблокировали в резиденции. После этого в стране ввели комендантский час. Все государственные учреждения на время прекратили работу.

10 августа стало известно, что лидер мятежников в Нигере и председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

Члены Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) требовали вернуть на занимаемую должность президента Нигера Мохамеда Базума. Они обещали принять меры, в том числе «с применением силы», если этого не произойдет в течение недели. После этих заявлений мятежники, по данным источников, могли обратиться за помощью к ЧВК «Вагнер».

20 августа телеканал Al Arabiya сообщил, что позиция нигерских мятежников из Национального совета спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани закрывает дверь для переговоров, направленных на поиск решений в урегулировании кризиса. Так считают в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС).

«Речь военного совета в Нигере закрывает дверь для переговоров», — отметили в сообществе.

За пару дней до этого стало известно, что переговоры делегации ЭКОВАС с мятежными военными в Нигере закончились безрезультатно. Представители сообщества покинули страну. Переговоры продолжались около двух часов. Это была первая встреча главы военного совета генерала Абдурахмана Тчиани с делегацией после отказа от предыдущих попыток и одновременно последняя попытка ЭКОВАС разрешить ситуацию мирным путем.

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