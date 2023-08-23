В ЧВК «Вагнер» запустят спецмеханизм в случае смерти Пригожина Readovka: в ЧВК «Вагнер» запустят спецмеханизм в случае смерти Пригожина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В ЧВК «Вагнер» существует давно разработанный механизм действий на случай гибели бизнесмена Евгения Пригожина или командира группы Дмитрия Уткина, сообщает Readovka со ссылкой на собственный источник. По данным издания, Пригожин на регулярной основе находился на передовой и имел постоянную угрозу собственной жизни.

Если гибель бизнесмена или командира «Группы Вагнера» подтвердится, то алгоритм будет запущен незамедлительно, — заявил источник издания.

По его данным, этот механизм утвержден и вводится автоматически на всех командиров «Вагнера». В случае если гибель Пригожина или Уткина при крушении самолета в Тверской области подтвердится, то алгоритм будет запущен незамедлительно, добавили в издании.

Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer, на борту которого находилось десять человек. По сообщению Telegram-канала Baza, потерпело крушение воздушное судно с бортовым номером RA-02795, которое принадлежит связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину. К этому моменту официальной информации о его судьбе нет.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что «выдающиеся музыканты» сообщили ему о гибели Пригожина. Они также подтвердили гибель командира группы Дмитрия Уткина.