«Только что общался с «музыкантами»: Рогов сообщил о гибели Пригожина Рогов подтвердил гибель Пригожина после общения с «выдающимися музыкантами»

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Евгений Пригожин

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что «выдающиеся музыканты» заявили ему о смерти связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина. Кроме того, бойцы «Вагнера» подтвердили смерть соратника предпринимателя, бизнесмена Дмитрия Уткина.

Только что общался с выдающимися «музыкантами». Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию, — написал он.

Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: shutterstock.com Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: shutterstock.com Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock Евгений Пригожин Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock Евгений Пригожин

Ранее в Росавиации сообщили, что потерпевший крушение в Тверской области бизнес-джет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», компания специализируется на бизнес-перевозках. По имеющимся данным, на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Борт совершал рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

По предварительной версии, бизнес-джет мог потерпеть крушение из-за теракта на борту. Соответствующую информацию проверяют сотрудники специальных служб. На месте крушения самолета тем временем продолжаются поисково-спасательные работы.

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после падения самолета в Тверской области.