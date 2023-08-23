СКР возбудил дело по факту авиакатастрофы в Тверской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после падения самолета бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным СК, все десять человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

По факту авиационного происшествия в Тверской области Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — говорится в сообщении.

О падении самолета Пригожина стало известно вечером 23 августа. Согласно данным мониторингового сервиса Flight Radar, бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово под Тверью.

По информации Telegram-канала Mash, самолет мог упасть из-за теракта на борту. В настоящее время информацию проверяют специальные службы. Все подробности и обстоятельства случившегося выясняются.

В настоящее время на месте крушения найдено восемь тел. Всего на борту находились десять человек. Сообщается, что все они погибли. Сам бизнесмен также числится в списке пассажиров самолета. О его судьбе в настоящее время данных нет. Также сообщалось, что после крушения второй самолет Пригожина совершил разворот над Москвой.