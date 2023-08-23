Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после падения самолета бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным СК, все десять человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

По факту авиационного происшествия в Тверской области Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — говорится в сообщении.

О падении самолета Пригожина стало известно вечером 23 августа. Согласно данным мониторингового сервиса Flight Radar, бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово под Тверью.

По информации Telegram-канала Mash, самолет мог упасть из-за теракта на борту. В настоящее время информацию проверяют специальные службы. Все подробности и обстоятельства случившегося выясняются.

В настоящее время на месте крушения найдено восемь тел. Всего на борту находились десять человек. Сообщается, что все они погибли. Сам бизнесмен также числится в списке пассажиров самолета. О его судьбе в настоящее время данных нет. Также сообщалось, что после крушения второй самолет Пригожина совершил разворот над Москвой.

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Фото: Zhou Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, вариация интерьера

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Фото: Марина Лысцева/ИТАР-ТАСС

Кабина пилота самолета Embraer Legacy 600

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Фото: shutterstock.com

Embraer ERJ-135BJ Legacy 600

Евгений Пригожин

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Shuttestock

Евгений Пригожин