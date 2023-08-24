Ростовских силовиков подняли по тревоге после крушения самолета Пригожина 161.ru: силовиков в Ростове подняли по тревоге после крушения самолета Пригожина

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Сотрудников полиции и Росгвардии в Ростове-на-Дону собирали по тревоге после крушения самолета, в списках пассажиров которого значились бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, сообщает в Telegram 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. Причина вызова на работу при этом не называлась.

По тревоге подняты все службы силовые — МВД, Росгвардия и прочие. <...> Вызывают из отпусков, — подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что через несколько минут был дан отбой общему сбору.

Бизнес-джет Embraer Legacy, летевший из столицы в Петербург, вечером 23 августа потерпел крушение в Тверской области. На борту находились десять человек вместе с экипажем.

Ранее Росавиация сообщила, что на борту разбившегося в Тверской области самолета были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Федеральное агентство опубликовало фамилии людей, находившихся на борту самолета. В списке значатся семь пассажиров: Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов и Николай Матусеев. Также названы фамилии трех членов экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.