Росавиация: на борту разбившегося под Тверью самолета был Евгений Пригожин Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета были Пригожин и Уткин

Фото: Pool/Wagner Group/Global Look Press

Евгений Пригожин

На борту разбившегося в Тверской области самолета были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, сообщает Росавиация. Федеральное агентство опубликовало фамилии людей, находившихся на борту самолета.

В списке значатся семь пассажиров: Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов и Николай Матусеев. Также названы фамилии трех членов экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

О том, что предприниматель Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин погибли в результате авиакатастрофы в Тверской области, ранее сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, тела мужчин предварительно опознали.

Ранее сообщалось, что в Тверской области разбился самолет, на борту находились семь человек, все они погибли. Разбился бизнес-джет Embraer. По предварительным данным, в Тверской области потерпел крушение самолет с бортовым номером RA-02795, который принадлежит связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину. Находился ли тот на борту судна, тогда оставалось неизвестным. Предприниматель обычно летал на другом самолете — с номером RA-02878.