«Царьград»: тела Пригожина и Уткина предварительно опознаны

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин погибли в результате авиакатастрофы в Тверской области, сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, тела мужчин предварительно опознали.

Оба — «двухсотые», — уточнил собеседник телеканала.

Как сообщает СМИ, в ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза для точного установления личностей погибших. Кроме того, источник «Царьграда» в комиссии Росавиации сообщил, что, по предварительным данным, самолет с Пригожиным и Уткиным был взорван. Никакой дополнительной информации не приводится.

О падении самолета предпринимателя Евгения Пригожина стало известно вечером 23 августа. Согласно данным мониторингового сервиса Flight Radar, бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Воздушное судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово под Тверью. на борту находились 10 человек. Согласно спискам пассажиров, в их числе был и сам Пригожин.

По предварительной версии, бизнес-джет мог потерпеть крушение из-за теракта на борту. Соответствующую информацию проверяют сотрудники специальных служб.

Расследованием обстоятельств и причин крушения самолета предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области будет заниматься специально созданная комиссия Росавиации, она уже приступила к работе. Специалисты изучают метеорологическую обстановку.