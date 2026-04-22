Останки нескольких бойцов ЧВК «Вагнер» извлекли из могил

Тела нескольких бойцов частной военной компании «Вагнер» были извлечены из могил на кладбище в городе Березовском Свердловской области, сообщает портал E1.ru. Процедура эксгумации проводилась по настоянию родственников погибших.

По информации издания, полученной от сотрудников ритуального агентства, останки извлекаются с целью последующего перезахоронения в тех регионах, откуда бойцы были родом. Отмечается, что последняя подобная процедура состоялась несколько месяцев назад: тогда из-под типичного для бойцов ЧВК «Вагнер» надгробия в виде черного «зуба дракона» были подняты останки военнослужащего из Челябинска.

В сообщении говорится, что после эксгумации сами каменные пирамиды возвращаются на прежнее место, благодаря чему внешний облик захоронений на кладбище визуально не меняется.

