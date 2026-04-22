Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 14:30

Останки нескольких бойцов ЧВК «Вагнер» извлекли из могил

Тела нескольких бойцов частной военной компании «Вагнер» эксгумировали на кладбище под Екатеринбургом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тела нескольких бойцов частной военной компании «Вагнер» были извлечены из могил на кладбище в городе Березовском Свердловской области, сообщает портал E1.ru. Процедура эксгумации проводилась по настоянию родственников погибших.

По информации издания, полученной от сотрудников ритуального агентства, останки извлекаются с целью последующего перезахоронения в тех регионах, откуда бойцы были родом. Отмечается, что последняя подобная процедура состоялась несколько месяцев назад: тогда из-под типичного для бойцов ЧВК «Вагнер» надгробия в виде черного «зуба дракона» были подняты останки военнослужащего из Челябинска.

В сообщении говорится, что после эксгумации сами каменные пирамиды возвращаются на прежнее место, благодаря чему внешний облик захоронений на кладбище визуально не меняется.

Ранее священник Антоний Русакевич заявил, что православным не следует оставлять еду на могилах усопших в Радоницу. По его словам, этот обычай возник из-за языческих суеверий, хотя на самом деле душе усопшего нужна только молитва. Русакевич отметил, что такая традиция появилась в СССР, когда церковь преследовалась государством.

Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.