Священник объяснил, почему не следует «потчевать» усопших водкой и хлебом Священник Русакевич назвал суеверием обычай оставлять еду на могилах в Радоницу

Православным не следует оставлять еду на могилах усопших в Радоницу, сообщил MK.RU священник Антоний Русакевич. По его словам, этот обычай возник из-за языческих суеверий, хотя на самом деле душе усопшего нужна только молитва. Русакевич отметил, что такая традиция появилась в СССР, когда церковь преследовалась государством.

Это язычество, которое возродилось в Советском Союзе, когда государство преследовало православную веру. Когда преследуют веру, возникают тяжелые суеверия. Душам наших усопших нужна молитва. Неприемлемо, с церковной точки зрения, когда на могиле ставят водку и черный хлеб, а рядом фотография усопшего — это, говоря современным языком, новодел, — заявил он.

Ранее священник Вячеслав Ланский заявил, что поминать усопших на Радоницу можно в любом месте. По его словам, в родительский день важно душевное состояние человека, а не то, где именно он будет молиться за умерших — дома или в церкви. Особое значение также имеет совместное обращение к Богу.

