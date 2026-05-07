9 мая — День поминовения усопших воинов: как правильно помянуть павших

9 мая для многих россиян — День Великой Победы, но для православных христиан оно наполнено и особым молитвенным смыслом. Более трех десятилетий назад Русская православная церковь установила 9 мая как день ежегодного поминовения всех воинов, которые сложили головы на полях сражений, защищая свою землю, веру и народ. Так государственный праздник Победы обрел еще одно, духовное измерение.

Почему 9 мая — особый родительский день, установленный Церковью

В конце 1994 года, с 29 ноября по 4 декабря, в Москве заседал Архиерейский собор Русской православной церкви. Среди многих решений было принято и то, что навсегда соединило День Победы с церковной молитвой. Собор постановил каждый год 9 мая совершать поминовение «воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Эта дата, в отличие от большинства Родительских суббот, жестко привязана к конкретному дню.

Откуда такое внимание к воинскому подвигу? Ответ дает Евангелие. Апостол Иоанн записал слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Отдать жизнь за других — высшая степень самопожертвования. Церковь видит в этом подобие крестной смерти Спасителя, который добровольно пошел на страдания ради спасения человечества.

Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 1941 год Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Как поминать погибших воинов в этот день

Поминать павших можно по-разному. У каждого есть возможность выбрать то, что ему по силам.

Первый и самый правильный способ — прийти в храм. В День Победы во всех православных церквях служится Божественная литургия, затем — благодарственный молебен Господу за дарование Победы, а после него — заупокойная лития о почивших воинах. Чтобы священник помянул ваших родных, подайте записки: о здравии живых ветеранов, об упокоении усопших. Уточните в приходе время начала богослужений.

Второй способ — домашняя молитва. Если здоровье или другие обстоятельства не пускают в храм, можно помолиться дома. Господь принимает любую искреннюю просьбу, даже если она выражена своими словами. Тем не менее существуют и готовые молитвословия — например, панихида или краткая лития для мирян. Полный чин панихиды занимает около получаса, лития — всего несколько минут.

Третий способ — посетить места захоронений. Возложите цветы к воинскому мемориалу, постойте в тишине, помяните павших. Если вы знаете, где покоится конкретный ветеран или солдат, придите на его могилу, наведите там порядок и прочитайте молитву. По желанию можно пригласить священника, чтобы он совершил литию прямо у захоронения.

Люди пришли возложить цветы к могилам на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве в День Победы Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Можно ли 9 мая поминать всех усопших родственников

Строгого запрета на поминовение в этот день любых усопших нет. Хотя 9 мая установлено в первую очередь для поминовения воинов, павших в Великую Отечественную войну, Церковь не возбраняет молиться в эту дату и о других родственниках. Более того, священники напоминают: «павшими воинами» считаются не только те, кто погиб непосредственно на поле боя, но и те, кто умер от ран уже после войны, а также все ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, которых уже нет в живых. Поэтому, придя в храм 9 мая, можно подать записки с именами всех усопших родных, а не только тех, кто воевал.

Отдельного запрета на посещение кладбищ в этот день тоже нет. Многие после праздничного молебна направляются на погост, чтобы помолиться и о своих близких, ушедших в мирное время. Однако не стоит смешивать молитву с шумным застольем: для поминовения лучше выбрать спокойные часы.

Молитва о воинах, за Отечество убиенных

Для этого дня существует специальная молитва, которую читают об упокоении православных воинов, павших на поле брани. Вот ее текст:

«Непобедимый, непостижимый и крепкий во бранех Господи Боже наш! Ты, по неисповедимым судьбам Твоим, овому посылаеши Ангела смерти под кровом его, овому на селе, овому на мори, овому же на поле брани от оружий бранных, изрыгающих страшныя и смертоносныя силы, разрушающия телеса, расторгающия члены и сокрушающия кости ратующих; веруем, яко по Твоему, Господи, премудрому смотрению, такову приемлют смерть защитники веры и Отечества.

Молим Тя, Преблагий Господи, помяни во Царствии Твоем православных воинов, на брани убиенных, и приими их в небесный чертог Твой, яко мучеников изъязвленных, обагренных своею кровию, яко пострадавших за Святую Церковь Твою и за Отечество, еже благословил еси, яко достояние Твое».

Читать эту молитву можно где угодно — в храме, дома, на кладбище, у мемориала. Не обязательно помнить все имена: Господь знает каждого, и ваше искреннее прошение не останется без внимания.

Что можно и чего нельзя делать 9 мая по церковным правилам

Православные каноны дают подсказки, как провести 9 мая достойно и без греха.

Что одобряется:

Посещение храма, подача записок о здравии живых ветеранов и об упокоении усопших.

Участие в благодарственном молебне и заупокойной литии.

Возложение цветов к военным мемориалам и братским захоронениям.

Семейная трапеза, начатая с молитвы и минуты молчания, без излишнего шума.

Милостыня и пожертвования в память об усопших.

Домашняя молитва обо всех, кто погиб в годы войны.

Чего следует избегать:

Злословие об умерших, сквернословие, неуважительные высказывания.

Ссоры, ругань, споры (они оскорбляют память тех, кто отдал жизнь за мир).

Отказ в помощи нуждающимся, если такая возможность есть.

Шумные гулянья, пьяные застолья, бурное веселье — день поминовения требует скромности и благоговения.

Беспорядок на могилах: нельзя оставлять после себя мусор, битое стекло.

Употребление спиртного на кладбище. Церковь этого не одобряет, предпочитая молитву.

Традиции Радоницы и отличия от дня 9 мая

Люди часто спрашивают: чем поминовение 9 мая отличается от поминовения на Радоницу? Оба дня — родительские, но между ними есть существенные различия.

Радоница — это древний родительский день, который празднуют во вторник на второй неделе после Пасхи (на Фоминой неделе). Само название происходит от слова «радость». Верующие делят с усопшими пасхальную радость о Воскресении Христовом. Это первый поминальный день после длительного перерыва на Светлую седмицу, когда заупокойные молитвы вновь разрешены.

Люди посещают могилы родных и близких в день Радоницы Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Вот основные отличия:

9 мая — фиксированная дата, привязанная к историческому событию (Победа 1945 года). Установлена Архиерейским собором в 1994 году. Радоница — переходящая дата, зависит от дня Пасхи, корни ее уходят в первые века христианства.

На Радоницу в храмах служат полную панихиду — развернутое заупокойное богослужение. 9 мая после благодарственного молебна совершают лишь краткую заупокойную литию.

9 мая — поминовение прежде всего воинов, павших на полях сражений. Радоница — поминовение всех усопших родственников и близких без каких-либо ограничений.

Если 9 мая выпадает на Светлую седмицу (первые восемь дней после Пасхи), заупокойные службы в этот день не проводятся и поминовение воинов переносится на Радоницу.

Любая искренняя молитва об усопших угодна Богу. Неважно, где она произносится — в храме, на кладбище или дома. Важны вера и чистота сердца. Смысл поминовения воинов заключается в осознании их высочайшего подвига: добровольной жертвы ради других. Эта жертва напоминает нам о Христе, который отдал Себя на смерть для спасения всего человечества.

