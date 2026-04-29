Как пройдет 9 Мая в Москве: опасность терактов, военная техника на параде

Парад на Красной площади в День Победы впервые за почти 20 лет пройдет без военной техники, сообщили в Минобороны России. Когда парад 9 мая проходил без танков, угрожает ли Украина терактами?

Почему парад в День Победы будет проходить без боевой техники

Парад 9 мая на Красной площади в Москве будет проходить без участия военной техники, сообщили в Минобороны РФ. Это связано с «текущей оперативной обстановкой».

«В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», — сообщила пресс-служба МО РФ.

При этом воздушная часть парада состоится: пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации, сообщили в военном ведомстве.

В Кремле объяснили отсутствие военной техники террористической активностью Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что 9 мая 2026 года — не юбилейная дата.

«Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас вовсю пустился в террористическую активность. На фоне этой угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет. Но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату», — заявил Песков.

Когда в России проводили парады Победы без боевой техники

Парады в День Победы без боевой техники проводились в Москве на Красной площади с 1995 по 2007 год.

В 1995 году, в 50-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, в Москве впервые прошел парад 9 мая с распада СССР. На парад были приглашены почти 5000 ветеранов ВОВ из стран бывшего Союза, присутствовали многочисленные зарубежные гости, в том числе президент США Билл Клинтон, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, председатель ЦК КПК Китая Цзян Цзэминь. Командовал парадом генерал армии Владимир Говоров.

С тех пор парады на День Победы «в пешем режиме» проходили ежегодно. Технику вывели на парад только в 2008 году, На этом параде в качестве Верховного главнокомандующего ВС РФ выступал президент Дмитрий Медведев, а принимал парад министр обороны Анатолий Сердюков. В параде участвовали «Тигры», БТР, танки Т-90 Таманской мотострелковой дивизии, а также ЗРК С-300, ОТРК «Искандер-М» и ракетные комплексы «Тополь» Тейковской дивизии РВСН.

Что еще изменят в параде 9 мая

Источники издания «Фонтанка» сообщили, что парад Победы в Петербурге пройдет без участия военной техники и ветеранов Великой Отечественной войны.

Количество гостей на трибунах также будет сокращено. По данным газеты, вместо ветеранов ВОВ за парадом будут наблюдать ветераны — участники специальной военной операции на Украине.

Официального подтверждения этой информации нет. Также не сообщается, будут ли присутствовать ветераны ВОВ в качестве почетных гостей на параде в Москве.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Реакции на изменения в параде Победы-2026, кто против, угроза ВСУ

Автор патриотического Telegram-канала Fighterbomber уверен: с учетом ударов, которые наносят беспилотники ВСУ, парад следовало отменить.

«Я не знаю никаких причин для ВСУ не попытаться его как минимум сорвать. Что им мешает запустить сотню дронов? И парочку ракет „Фламинго“ для интереса. Это без учета всяких там пакетов и самокатов (то есть террористических атак непосредственно в Москве. — NEWS.ru). Если хоть один обломок долетит до цели, медийная победа Киева многократно перекроет медийный проигрыш для Москвы при отмене парада. Но наше руководство пошло на такой шаг. Надеюсь, все пройдет хорошо», — написал Fighterbomber.

Волонтер спецназа «Ахмат» Елена Залесская утверждает, что Киев готовит массированную атаку на Москву в День Победы.

«Есть информация, что на 1–9 мая противник готовит самую массированную атаку БПЛА. ВСУ планируют не распылять ресурсы на другие направления, а сосредоточить все силы для прорыва ПВО столицы. Полетит все, что есть в наличии, много и кучно, и возможны весьма запутанные траектории. Тактику эту уже отработали на портах Ленинградской области. Враг накопил очень много беспилотников и совершенствует их. Возможно применение носителей самолетного типа, от которых будут отделяться маленькие FPV, тактика „роя“. Удачи и выдержки нашим ПВО! А гражданским могу посоветовать избегать мест скопления людей в эти дни, особенно с детьми. Поезжайте лучше на дачу. „Ждуны“ используют любую возможность, чтобы испоганить наш великий праздник. Не надо ходить с детьми „на салют“, когда вокруг полно террористов и „ждунов“. В любом городе», — подчеркнула она в своем Telegram-канале «Дневник мракоборцев».

Читайте также:

ВСУ атакуют Урал: какие города попали под удары БПЛА, разрушения, жертвы

Атака ВСУ на Туапсе 28 апреля: пожары, погибшие, что известно к утру

Точный удар сжег сухогруз в порту Одессы: удары по Украине 29 апреля