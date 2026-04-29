ВСУ атакуют Урал: какие города попали под удары БПЛА, разрушения, жертвы

Российские силы ПВО перехватили украинские беспилотники над несколькими регионами Урала. Сколько БПЛА сбили 29 апреля, где были атаки, есть ли жертвы и разрушения?

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 29 апреля

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 29 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских БПЛА самолетного типа.

«Беспилотники сбивали над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Крым», — сообщили в военном ведомстве.

Росавиация сообщала, что в течение ночи временные ограничения на прием и отправку воздушных судов вводились в аэропортах Донское (Тамбов), Пенза, Гагарин (Саратов), Баратаевка (Ульяновск), Курумоч (Самара), Казань, Чебоксары, Бугульма, Бегишево (Нижнекамск), Оренбург, Уфа, Ижевск, Баландино (Челябинск), Орск, Кольцово (Екатеринбург), Большое Савино (Пермь). В 10:00 повторно ввели план «Ковер» в аэропорту Ижевска.

Какие города на Урале попали под атаки украинских БПЛА 29 апреля, подробности

СМИ сообщают, что украинские БПЛА атаковали несколько регионов на Урале. Оповещения о воздушной тревоге приходили жителям регионов около семи и восьми часов утра.

«На этот раз удар ВСУ сконцентрирован над южными регионами, часть БПЛА поражена над Волгоградской, Астраханской и Саратовской областями. Однако целью стали другие объекты еще в более глубоком тылу — в Оренбургской области и Пермском крае, где снова пострадали нефтегазовые объекты», — сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Архангел» отмечает, что расстояние от мест запуска БПЛА до этих городов составляет порядка 1700–1800 км, однако «с учетом предыдущих атак на Екатеринбург на 2500 км это неудивительно».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где была атака БПЛА в Перми 29 апреля, есть ли жертвы

Беспилотник ВСУ ударил по одной из промышленных площадок Перми, после чего произошло возгорание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин. Сразу после инцидента все работники предприятия были оперативно эвакуированы с территории объекта.

«Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.

В соцсетях сообщили, что столб дыма поднялся в районе поселка Башкултаево. Южнее поселка находится линейная производственно-диспетчерская станция ЛПДС «Пермь», входящая в состав нефтепровода Пермь — Альметьевск, принадлежащая АО «Транснефть — Прикамье».

Дым от пожара накрыл несколько районов Перми. Местные СМИ публикуют кадры «черного неба» над Пермью после удара БПЛА.

Утром в небе над Пермью заметили новые БПЛА, детей эвакуировали с уроков в пермских школах, занятия в некоторых школах отменены.

Что произошло в Орске, последствия атаки БПЛА 29 апреля

СМИ сообщили, что над Оренбургской областью сбили четыре беспилотника, они пытались атаковать несколько местных заводов. SHOT пишет, что, по словам очевидцев, в одном из районов города поднимается дым.

Губернатор Евгений Солнцев подтвердил, что ВСУ пытались атаковать промпредприятия в Оренбургской области.

«Сегодня вражеские БПЛА предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий. По данным Минобороны России, четыре беспилотника были сбиты силами ПВО над территорией Оренбургской области. Жертв и пострадавших нет», — сообщил он в Telegram.

В соседнем Казахстане у приграничного села Алимбетовка услышали грохот падения БПЛА. На место прибыли казахстанские силовики.

«А вот и ответ, откуда они летят», — утверждает Telegram-канал «Лик войны».

