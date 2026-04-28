Историка Бутягина спасли от Украины: за что хотели судить, как помог Трамп?

Польша освободила российского историка Александра Бутягина, которого арестовали по запросу Украины, где ему грозила политическая расправа. Как удалось спасти археолога, в чем его обвинял Киев, как проходил обмен, при чем здесь Дональд Трамп?

Как удалось освободить археолога Александра Бутягина

ФСБ России подтвердила, что археолог Александр Бутягин освобожден из польской тюрьмы. Ранее об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Ученого обменяли на сотрудников иностранных спецслужб на границе между Белоруссией и Польшей в пункте пропуска «Переров — Беловежа».

В ФСБ подчеркнули, что возвращение Бутягина в Россию стало возможным благодаря «многоэтапной операции во взаимодействии с КГБ Белоруссии».

В чем Киев обвинял Александра Бутягина, когда его арестовали

Александр Бутягин с 1999 года занимался археологическими раскопками в Крыму: он исследовал античный город Мирмекий, руины которого расположены под Керчью, и был руководителем Мирмекийской археологической экспедиции Эрмитажа.

Бутягин работал по разрешению украинских властей. По сообщениям СМИ, археологические находки передавались в Восточно-Крымский музей-заповедник.

В 2014 году произошло воссоединение Крыма с Россией. Бутягин продолжил работать в руинах Мирмекия на прежних условиях, теперь уже на российской территории. Между тем Киев объявил его раскопки (как и любую другую деятельность в Крыму без согласования с украинскими властями) незаконными; на Украине Бутягина обвинили в «уничтожении культурного наследия».

4 декабря 2025 года Агентство внутренней безопасности Польши задержало Александра Бутягина в Варшаве по запросу Киева. Бутягин находился в Европе в рамках лекционного тура. В Варшаве он был проездом — ехал из Нидерландов на Балканы. Польский суд вынес решение об аресте на 40 дней, после чего начал готовиться к вынесению решения по экстрадиции ученого на Украину. Там Бутягину грозило бы до 10 лет лишения свободы за ведение научной деятельности.

В середине марта окружной суд Варшавы признал экстрадицию юридически допустимой.

Член СПЧ Ева Меркачева в разговоре с NEWS.ru назвала возвращение Бутягина «триумфом международного права».

«Это история про то, что Россия своих не бросает, что международные нормы могут действовать и можно всегда договориться», — считает Меркачева.

На кого обменяли Александра Бутягина, подробности, при чем здесь Трамп

Российские СМИ пишут, что Бутягина обменяли в формате «два на два»: кроме археолога, российской стороне передадут арестованную в Польше супругу российского военнослужащего из контингента, развернутого в Приднестровье.

Польской стороне передали двух офицеров Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

«Им вменялось сотрудничество с иностранным государством в ущерб безопасности России, оба дали признательные показания. Имена не раскрываются. По версии следствия, их вербовал и готовил руководитель Главного управления внешней разведки СИБ Александр Сырбу. В марте 2026 года, сообщают СМИ, Кишинев пытался добиться их освобождения в обмен на экс-башкана Гагаузии Евгению Гуцул, находящуюся под стражей в Молдове. Москва тогда отказала. Нынешний вариант обмена устроил российскую сторону», — отмечает политолог Игорь Димитриев в своем Telegram-канале.

Сотрудники ФСБ сопровождают двух офицеров внешней разведки Молдавии для последующего их обмена на ученого Александра Бутягина Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

При этом белорусское агентство «Белта» пишет, что обмен проходил по формуле «пять на пять». Его называют «кульминацией сложного и длительного переговорного процесса», который вел КГБ по прямому поручению президента Александра Лукашенко. Переговоры начались еще в сентябре 2025 года. В конечном итоге к ним присоединились спецслужбы семи государств.

«В результате операции десять граждан разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями. Среди освобожденных в том числе граждане Белоруссии, выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности нашей страны», — указывает «Белта».

По указанию Лукашенко, кроме молдавских шпионов, Польше выдали оппозиционного белорусского журналиста Андрея Почобута, который работал на польские СМИ. В 2023 году он был приговорен к восьми годам лишения свободы по обвинениям в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии».

Ключевую роль в организации обмена на польской границе сыграл спецпосланник президента США Дональда Трампа в Белоруссии Джон Коал. В соцсети X (бывший Twitter) он поблагодарил за помощь Трампа, Госдепартамент США, Польшу, Молдавию, Румынию и президента Лукашенко.

«С президентом Трампом Америка поддерживает своих союзников и добивается дипломатических побед там, где это никому не под силу!» — объявил Коал.

Читайте также:

Атака ВСУ на Туапсе 28 апреля: пожары, погибшие, что известно к утру

Смертоносный пожар в Москве: максимальный уровень опасности, сколько жертв

Террористы атакуют Мали: что с Африканским корпусом, ситуация 27 апреля