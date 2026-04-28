28 апреля 2026 в 15:36

ФСБ опубликовала кадры с обменянными на россиян молдавскими шпионами

ФСБ России опубликовала видео с двумя офицерами молдавских спецслужб. Разведчиков обменяли на археолога Александра Бутягина и супругу российского военнослужащего из миротворческого контингента в Приднестровье.

На кадрах можно увидеть, как молдаван под конвоем выводят из здания следственного изолятора. Затем разведчиков иностранного государства посадили в микроавтобус.

Ранее Александр Бутягин был освобожден из польской тюрьмы. Глава МИД Польши Радослав Сикорский уточнил, что ученого, а также супругу российского военнослужащего обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

До этого защита российского археолога подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы о допустимости его экстрадиции на Украину. Сотрудника Эрмитажа задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Киева.

Поводом, как позднее выяснилось, стало проведение археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд признал его выдачу возможной, что вызвало резкую критику со стороны научной общественности.

