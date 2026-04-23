23 апреля 2026 в 11:35

Защита Бутягина подала апелляцию на решение суда

Адвокаты Бутягина подали апелляцию на решение суда по экстрадиции на Украину

Александр Бутягин Александр Бутягин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Защита археолога из России Александра Бутягина подала апелляцию на решение о допустимости его экстрадиции на Украину, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Такое решение принял Окружной суд Варшавы.

Жалоба подана в Апелляционный суд Варшавы, — отметил он.

Представителя Эрмитажа задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Киева. Поводом стало проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте суд принял решение о юридической допустимости его экстрадиции.

Российский ученый был задержан в Польше в конце 2025 года по запросу Украины из-за археологических работ в Крыму. В марте варшавский окружной суд признал его выдачу возможной, что вызвало резкую критику со стороны научной общественности.

Ранее Окружной суд Варшавы продлил арест Бутягина до 1 июня. Как заявил его адвокат Лукаш Нагурский, это решение будет обжаловано сразу после того, как юристы ознакомятся с ним в письменном виде. Заседание проходило в закрытом режиме.

До этого Бутягин рассказал о своем пребывании в польском СИЗО, где он содержится в камере на троих и сталкивается с бытовыми трудностями вроде ограниченного доступа к горячей воде. По словам археолога, режим учреждения строго регламентирован: прогулки длятся час в любую погоду, а посещение душа разрешено всего дважды в неделю.

Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

