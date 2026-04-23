Защита Бутягина подала апелляцию на решение суда

Защита археолога из России Александра Бутягина подала апелляцию на решение о допустимости его экстрадиции на Украину, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Такое решение принял Окружной суд Варшавы.

Жалоба подана в Апелляционный суд Варшавы, — отметил он.

Представителя Эрмитажа задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Киева. Поводом стало проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте суд принял решение о юридической допустимости его экстрадиции.

Ранее Окружной суд Варшавы продлил арест Бутягина до 1 июня. Как заявил его адвокат Лукаш Нагурский, это решение будет обжаловано сразу после того, как юристы ознакомятся с ним в письменном виде. Заседание проходило в закрытом режиме.

До этого Бутягин рассказал о своем пребывании в польском СИЗО, где он содержится в камере на троих и сталкивается с бытовыми трудностями вроде ограниченного доступа к горячей воде. По словам археолога, режим учреждения строго регламентирован: прогулки длятся час в любую погоду, а посещение душа разрешено всего дважды в неделю.