26 марта 2026 в 18:40

Археолог Бутягин описал свою жизнь в польском СИЗО

Археолог Бутягин заявил, что сидит в камере вместе с двумя заключенными

Российский археолог Александр Бутягин, находящийся под арестом в Польше, рассказал, что сидит в камере вместе с еще двумя заключенными. Большую часть времени арестованные проводят внутри, сказано в письме, опубликованном в соцсетях родных ученого.

Жизнь моя проистекает на третьем этаже в блоке Д следственного изолятора Бялоленка. Нас трое, подавляющее большинство нашего времени мы проводим в камере — это помещение шесть на три метра. Я живу на верхней койке у окна, — написал Бутягин.

Режим в СИЗО строго регламентирован: подъем в шесть утра, затем завтрак, прогулка, обед, через несколько часов — ужин, отбой в 10 вечера. Мыться разрешено дважды в неделю по 10 минут, однако вода, по словам археолога, обычно идет кипятком и не регулируется. В эти же дни заключенным дают час на пинг-понг для разминки.

Еду доставляют в камеру на тележке, а кипяток заключенные получают с помощью самодельного кипятильника. Бутягин также отметил проблемы с горячим водоснабжением: вода в раковине подается порционно и лишь три раза в день на час-два становится горячей.

Блок СИЗО, по словам арестанта, насчитывает около 20 камер, но не все из них используются. Прогулки длятся час ежедневно в любую погоду, и Бутягин старается их не пропускать.

Ранее близкие российского археолога, находящегося под стражей в Польше, сообщили, что ему разрешили вести переписку. По словам родственников ученого, сотрудники консульства смогли организовать с ним почтовое взаимодействие.

