Стало известно о резком ухудшении здоровья экс-продюсера Газманова в СИЗО

Состояние здоровья бывшего продюсера артиста Олега Газманова Филиппа Россы резко ухудшилось во время содержания в СИЗО, сообщил его адвокат Виталий Каспаров. По словам правозащитника, которые приводит ТАСС, для лечения необходимо медобследование.

В марте текущего года им было перенесено воспаление легких, осложнением которого стала практически полная потеря слуха на одно ухо (до 10%). Кроме того, у него зафиксированы проблемы с дыхательной системой и признаки развития гипоксии, — отметил адвокат.

Басманный районный суд Москвы заключил бывшего исполнительного продюсера Газманова под стражу до 5 мая. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав. Россу задержали 5 марта. Максимальное наказание по вменяемым ему статьям составляет 10 лет по одной и два года по второй.

Также в Хорошевском районном суде Москвы допросили Родиона Газманова (сына певца) по уголовному делу о хищении средств от концертной деятельности. По информации источника, он выступил в качестве свидетеля.