Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога Бутягина

Окружной суд Варшавы принял решение об экстрадиции российского ученого Александра Бутягина на Украину, сообщил Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина». По его информации, передача археолога Киеву несет для него прямую угрозу жизни.

В Варшаве состоялось заседание суда первой инстанции по делу Александра Бутягина. Суд постановил удовлетворить запрос Украины об экстрадиции, — говорится в сообщении.

Археолога задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины. Причиной для ареста стало проведение якобы незаконной археологической деятельности на территории Крыма.

В МИД России заявили, что обвинения Киева в адрес Бутягина носят абсурдный, политизированный и спекулятивный характер. Министерство вызвало посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского и выразило ему протест. Там также отметили, что российские дипломаты предпринимают все возможные усилия для оказания помощи задержанному. Посольство РФ в Варшаве поддерживает постоянный контакт с адвокатами и родственниками специалиста.