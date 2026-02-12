Захарова раскрыла, как Россия борется за своего археолога в Польше

Российские дипломаты предпринимают все возможные усилия для оказания помощи задержанному археологу Александру Бутягину, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, во время брифинга она отметила, что посольство РФ в Варшаве поддерживает постоянный контакт с адвокатами и родственниками специалиста.

Мы задействуем весь имеющийся у нас дипломатический инструментарий: представители посольства России в Варшаве оказывают ему всю необходимую помощь в рамках своей компетенции, находятся в постоянном контакте с его адвокатами, — сказала представитель МИД РФ.

Ранее родственники археолога заявили, что вероятность освобождения Бутягина из следственного изолятора Варшавы до окончательного решения по вопросу экстрадиции оценивается как крайне незначительная. На февраль назначены два заседания апелляционной инстанции. Одно из них запланировано на 24 февраля.

До этого в ходе судебного процесса о продлении срока содержания под стражей в качестве поручителей выступили европейские коллеги Бутягина. Сторона защиты настаивала на изменении меры пресечения на более мягкую. Адвокаты просили о возможности для своего подзащитного дожидаться дальнейших разбирательств в нормальных условиях, вне стен изолятора.