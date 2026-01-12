Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 20:08

Европейские коллеги поддержали арестованного в Польше археолога из России

Европейские коллеги поручились за арестованного в Польше археолога Бутягина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Коллеги из европейских стран поручились за археолога Александра Бутягина в суде на слушании о продлении ареста, рассказали источники из близкого окружения ученого в Telegram-канале. В сообщении говорится, что защита настаивала на изменении меру пресечения, чтобы задержанный мог жить в нормальных условиях и не оставаться в следственном изоляторе.

В суд были представлены поручительные письма от европейских коллег Александра, подтверждающие, что в случае освобождения он будет добросовестно соблюдать все условия, установленные судом, — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Эрмитаж продолжает оказывать дипломатическую поддержку своему арестованному сотруднику. Музей находится в постоянном контакте с МИД РФ, российским посольством в Польше и коллегами. Бутягина задержали в Польше по запросу властей Украины.

До этого появилась информация, что окружной суд Варшавы продлил срок ареста Бутягину. Судья принял решение оставить ученого под стражей до 4 марта. Слушание по вопросу экстрадиции назначили на 15 января.

Польша
суды
задержания
археологи
