Адвокат назвал весомый нюанс в деле футболиста Смолова

Факт шантажа со стороны потерпевших в драке с футболистом Федором Смоловым даст спортсмену шанс отделаться в суде штрафом или условным сроком, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, подобное поведение оппонентов существенно дискредитирует пострадавшую сторону в глазах представителя судебной власти. Он отметил, что защита Смолова должна сделать акцент на последовательности событий: первоначальные извинения и предложение компенсации, на которые ответили шантажом и вымогательством.

Смолов высказывался о том, что его шантажировали. Была легкая драка, которая квалифицируется как причинение вреда легкой тяжести здоровью либо хулиганство. Он уже раскаивался, хотел примириться, но его стали шантажировать. Затем, я так понимаю, футболист обратился в правоохранительные органы, и делу дали ход. Это сильно дискредитирует пострадавшую сторону. В суде адвокаты спортсмена будут апеллировать тем, что тот раскаялся, извинился, предлагал заплатить, а тут его начали шантажировать. Такая у них будет стратегия. Скорее всего, Смолову дадут судебный штраф, тогда он будет вроде виновен, но судимости не возникнет. Если ему вынесут условный срок, то он все равно реально отбывать наказание не будет, — пояснил Бенхин.

Ранее адвокат Смолова Варвара Кнутова сообщила, что футболист полностью признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе. По ее словам, спортсмен выплатил потерпевшему 1 млн рублей и намерен просить об освобождении от уголовной ответственности.