Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке

Продажи флагманского кроссовера Volga K50 на российском рынке начнутся летом 2026 года, сообщили в компании-автопроизводителе. Новинка поступит в шоурумы официальных дилеров марки в предстоящем сезоне, передает ТАСС.
Volga K50 представляет собой внедорожник D-класса, выполненный в европейском стиле. Под капотом у него установлен двухлитровый турбированный двигатель, мощность которого составляет 238 лошадиных сил. Автомобиль оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.