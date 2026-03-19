Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке Продажи кроссовера Volga K50 на российском рынке начнутся летом 2026 года

Продажи флагманского кроссовера Volga K50 на российском рынке начнутся летом 2026 года, сообщили в компании-автопроизводителе. Новинка поступит в шоурумы официальных дилеров марки в предстоящем сезоне, передает ТАСС.

Volga K50 представляет собой внедорожник D-класса, выполненный в европейском стиле. Под капотом у него установлен двухлитровый турбированный двигатель, мощность которого составляет 238 лошадиных сил. Автомобиль оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.