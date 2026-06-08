Овчинский: жители Москвы смогут посмотреть на возведение значимых объектов

В Москве с июня по октябрь проведут бесплатные экскурсии, посвященные архитектурному развитию столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Владислав Овчинский. В рамках мероприятий горожане смогут посмотреть на возведение значимых объектов, узнать, как менялся облик столицы и какие решения сегодня формируют пространство в ней.

Москва постоянно развивается, и вместе с этим меняется ее архитектурный облик. Через такие экскурсии мы хотим показать, как современные градостроительные решения влияют на качество городской среды и повседневную жизнь людей. Это позволяет не только больше узнать об истории и развитии столицы, но и увидеть, как формируется комфортный, современный и удобный для жизни мегаполис. Важно, чтобы жители чувствовали связь с городом и понимали, какие изменения происходят вокруг них, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Программа охватит разные районы Москвы — она ознакомит участников с архитектурными особенностями, новыми градостроительными подходами и знаковыми проектами последних лет. В качестве экскурсоводов выступят известные московские гиды и лекторы. Узнать подробности можно в соцсетях департамента градостроительной политики столицы.

На экскурсиях участникам расскажут, как в городе гармонично соседствуют историческая застройка и современная архитектура, почему сегодня так много внимания уделяют общественным пространствам и как меняются подходы к развитию жилых кварталов, в том числе построенных по программе реновации. Также слушатели узнают об объектах, которые делают город удобнее для пешеходов, семей с детьми и людей старшего возраста.

Ранее Овчинский сообщил, что правительство Москвы заключило соглашение об информационном сотрудничестве с «Цианом». Совместная работа коснется развития столичного рынка недвижимости.