Украинский дрон взорвался в европейской стране

Министерство иностранных дел Молдавии признало, что у села Лопатна Оргеевского района ночью взорвался украинский дрон. Ведомство в Telegram-канале отметило, что, независимо от страны происхождения беспилотника, ответственность за его попадание на территорию страны якобы несет Россия.

МИД ведет постоянные переговоры с украинскими властями по поводу беспилотника, взорвавшегося в Оргееве. Судя по первым данным, он, скорее всего, украинского происхождения, — говорится в сообщении.

Ранее около румынского порта Констанца утром произошел взрыв морского дрона. Беспилотник был оборудован таймером и запрограммирован на детонацию. За несколько минут до взрыва жителей районов эвакуировали. В результате детонации дрона в воздух поднялся столб серого дыма.

До этого ударный беспилотник попал в жилой дом в Румынии в приграничном городе Галац. Местный инспекторат заявил, что при столкновении сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе беспилотник, из-за чего начался пожар. В загоревшейся квартире находились женщина и 14-летний подросток, им удалось спастись.