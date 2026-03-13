Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:27

Москва переживает «бум» на рынке новых легковушек

Аналитик Целиков: авторынок в Москве вырос почти на 7%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Резкий рост продаж новых легковых автомобилей зафиксирован в Москве, рассказал в Telegram-канале аналитик Сергей Целиков. По его словам, за первые два месяца 2026 года в столице поставили на учет 20 555 машин — то на 6,5% больше, чем в прошлом году.

В январе-феврале текущего года в Москве на учет встало 20555 новых легковых автомобилей. Это на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в целом по России авторынок снизился на 3,9%., — уточнил Целиков.

По словам эксперта, драйвером роста продаж в Москве стали таксопарки. Он допустил, что многие из них обновились в преддверии нового закона о такси.

До этого аналитик рассказал, что запаса новых автомобилей Solaris хватит в России до конца текущего года. Он отметил, что на складах сейчас осталось 17,5 тыс. таких машин.

Ранее в Росстандарте сообщили, что компания «КИА Россия и СНГ» отзывает более 33 тыс. автомобилей Kia Rio, проданных в России с 2011 по 2018 год. Причиной стала возможная неисправность блока предохранителей, которая может привести к короткому замыканию.

Москва
авто
рынки
аналитики
