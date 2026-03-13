Раскрыто число жертв украинских атак в Запорожской области за сутки Балицкий: пенсионерка погибла при атаке ВСУ по автомобилю в Запорожской области

В Запорожской области при ударе беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю погибла 67-летняя пенсионерка, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, вместе с ней от удара пострадал 70-летний мужчина.

В городе Днепрорудном также были атакованы два гражданских автомобиля, в результате погибла женщина 1959 года рождения и пострадал мужчина 1946 года рождения, — написал Балицкий.

Он также отметил, что в Васильевском муниципальном округе под удар беспилотника попал автомобиль, двигавшийся по трассе. Ранения получил мужчина 1956 года рождения. По словам главы региона, всего за прошедшие сутки украинская армия совершила девять целенаправленных атак на мирные населенные пункты области.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области три округа подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате чего трое мирных жителей получили ранения. Так, в селе Ржевка Шебекинского округа дрон ударил по авто, в результате чего пострадал мужчина. Еще один беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа, другой обрушился на женщину в Грайворонском округе.