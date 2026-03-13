Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:07

Полковник рассказал, как привлечь новых сотрудников во ФСИН

Полковник Макиенко: пропагандистская кампания поможет привлечь людей во ФСИН

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Именно хорошая пропагандистская кампания, а не просто повышение заработной платы, поможет привлечь сотрудников во ФСИН, заявил «Ридусу» полковник в отставке Василий Макиенко. По его мнению, к новой зарплате люди быстро привыкают, а прибавки «съедает» инфляция.

Пропагандистская кампания: «Это нужно стране, Родина видит ваш труд и не забывает» могла бы решить проблему кадрового дефицита во ФСИН. Нужно качественные фильмы снимать. Но не такую клюкву, которая сейчас заполняет экраны. Чтобы профессионалы не смеялись, — предложил Макиенко.

По его словам, самое главное — это пересмотреть систему прохождения службы, которая впоследствии стала плохим вариантом того, что было во времена ССCР. Также следует создать механизм, который позволит людям расти в должности, заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дефицит кадров в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах страны составляет около 15%. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос стал одним из ключевых в повестке профессионального сообщества.

