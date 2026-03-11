Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:54

Стало известно, кто был ликвидирован в результате удара ВС РФ по штабу ВСУ

Военкор Татаринов: ВС России ликвидировали полковника ВСУ Паламара

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Российские военные ликвидировали полковника погранслужбы Украины Романа Паламара, сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов. По его словам, военный погиб в результате удара ВС РФ по штабу ВСУ.

Российская армия разнесла штаб ВСУ, был убит полковник Роман Паламар, — написал военкор.

По информации Татаринова, штаб, в котором находился полковник, располагался в населенном пункте Белый Колодезь в Харьковской области. Удар по украинскому офицеру, добавил он, был нанесен сегодня, 11 марта. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали украинский истребитель Су-27 вместе с опытным пилотом. Сбитый летчик Александр Довгач — особо ценный кадр для ВСУ. За время службы он совершил несколько сотен боевых вылетов, занимался поражением наземных целей, а также прикрывал действия ударных самолетов и бомбардировщиков.

До этого начальник расчета БПЛА с позывным Моряк из состава 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» за неделю ликвидировал 13 беспилотников ВСУ. Бои велись над Херсонской областью. Военный рассказал, что для перехвата применялся дрон «Бумеранг-8».

