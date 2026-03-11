Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 13:10

В США узнали об изменении баланса сил на Ближнем Востоке

Bloomberg: Иран потерял более 90% ракетных установок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран лишился более 90% пусковых установок для ракет в ходе боевых действий против США и Израиля, передает Bloomberg. По словам американских чиновников, США и Израиль «усвоили урок» после эскалации летом 2025 года и теперь используют тактику уничтожения пусковых установок и командных пунктов, что лишает Иран возможности проводить масштабные удары.

В материале сказано, что, в отличие от самих ракет, установки нельзя разместить под землей или быстро заменить. Это делает их уязвимыми и превращает в основную цель.

Также американские аналитики заявили, что война с Ираном, начатая по инициативе американского лидера Дональда Трампа, стала унижением вице-президента США Джей Ди Вэнса. В частности, политик во время предвыборной кампании обещал, что страна не вступит в конфликт с Тегераном.

Ранее сообщалось, что Израиль хочет усилить удары по Ирану, опасаясь, что в скором времени США прекратят военную операцию и объявят о своей победе под тем или иным предлогом. Источники, близкие к ситуации, объяснили, что речь идет прежде всего об объектах ядерной программы, производствах баллистических ракет и БПЛА, а также об административных объектах. Внутри руководства страны между тем фиксируется раскол по вопросам дальнейшего продолжения войны.

Иран
Ближний Восток
удары
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием
Названы основные уловки маркетплейсов для увеличения спроса покупателей
Аналитик дал советы, как распознать вредоносное ПО на смартфоне
Судно под флагом Таиланда вспыхнуло после удара у побережья Омана
В Европе раскрыли, как иранский конфликт обостряет раскол в ЕС
Смертельное ДТП с легковушкой и трактором произошло в Приморье
Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше
«По примеру Эстонии»: еще одна страна запретит въезд участникам СВО
Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору
Названо имя богатейшего режиссера в мире
«Доказательство»: в Венгрии раскрыли финансирование оппозиции Киевом
Мирошник указал на украинский след в брянском теракте
Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ
Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей
СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации
«Нет оправдания»: депутат о ракетном ударе ВСУ по Брянску
Shell и Total объявили форс-мажор по поставкам СПГ из Катара
«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал главную ошибку фон дер Ляйен
Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый
Подмосковные спасатели обезвредили опасную находку
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.