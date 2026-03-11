В США узнали об изменении баланса сил на Ближнем Востоке

Иран лишился более 90% пусковых установок для ракет в ходе боевых действий против США и Израиля, передает Bloomberg. По словам американских чиновников, США и Израиль «усвоили урок» после эскалации летом 2025 года и теперь используют тактику уничтожения пусковых установок и командных пунктов, что лишает Иран возможности проводить масштабные удары.

В материале сказано, что, в отличие от самих ракет, установки нельзя разместить под землей или быстро заменить. Это делает их уязвимыми и превращает в основную цель.

Также американские аналитики заявили, что война с Ираном, начатая по инициативе американского лидера Дональда Трампа, стала унижением вице-президента США Джей Ди Вэнса. В частности, политик во время предвыборной кампании обещал, что страна не вступит в конфликт с Тегераном.

Ранее сообщалось, что Израиль хочет усилить удары по Ирану, опасаясь, что в скором времени США прекратят военную операцию и объявят о своей победе под тем или иным предлогом. Источники, близкие к ситуации, объяснили, что речь идет прежде всего об объектах ядерной программы, производствах баллистических ракет и БПЛА, а также об административных объектах. Внутри руководства страны между тем фиксируется раскол по вопросам дальнейшего продолжения войны.