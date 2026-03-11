Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 14:36

Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием

Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян и Владимир Путин Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием. Российский лидер пожелал главе эмиратов крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отдельно отметил большой личный вклад Нахайяна в укрепление стратегического партнерства между Россией и ОАЭ. Он также поблагодарил его за поддержку, которую власти Эмиратов оказывают российским гражданам на своей территории.

В ходе беседы главы государств уделили значительное внимание ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры подтвердили важность координации усилий для стабилизации обстановки и предотвращения дальнейшего разрастания кризиса.

Перед этим Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкиано. Стороны вновь обсудили происходящее в республике. Российский президент подтвердил позицию России о необходимости немедленного прекращения боевых действий.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
