11 марта 2026 в 16:02

Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах удара ВСУ по Брянску

Патриарх Кирилл выразил соболезнования после удара ВСУ по Брянску

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Брянской области Александру Богомазу и митрополиту Брянскому и Севскому Александру (Агрикову) в связи с гибелью людей после удара ВСУ по Брянску, говорится на сайте Русской православной церкви. Глава РПЦ также призвал молиться об упокоении погибших и выздоровлении раненых.

Со скорбью воспринял известие о трагических событиях в Брянске, где в результате ракетного удара погибли и пострадали мирные жители. Подобные действия, направленные против гражданского населения, свидетельствуют о жестокости и бесчеловечности их заказчиков и исполнителей, — заявил патриарх.

Патриарх также выразил уверенность, что духовенство и волонтеры Брянской епархии окажут необходимую помощь и поддержку пострадавшим.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате ракетного удара ВСУ по региону погибли шесть человек. По его словам, еще 37 человек получили травмы.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков констатировал, что атаку ВСУ в Брянской области нельзя было провести без привлечения британских специалистов. Он отметил, что, Россия отдает себе в этом отчет и учитывает этот факт. В Кремле напомнили, что СВО продолжается как раз для того, чтобы «варварские действия» Киева прекратились.

