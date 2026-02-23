Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 11:14

Путин обратился к патриарху Кириллу в День защитника Отечества

Путин поздравил патриарха Кирилла с 23 Февраля

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем защитника Отечества. В обращении, опубликованном на сайте РПЦ, глава государства подчеркнул, что история страны отмечена великими подвигами и ратными победами многих поколений.

Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. Тысячелетняя история нашей страны прославлена великими подвигами и ратными победами многих поколений предков, — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что Россия гордится мужественными и сильными духом людьми, которые сегодня с честью продолжают традиции служения Родине, защищают ее свободу, безопасность и будущее народа. Вместе с тем он также пожелал патриарху крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.

Ранее патриарх Кирилл пожелал Путину крепкого здравия и долголетия в День защитника Отечества. Он поблагодарил главу государства за поддержку церковно-общественных инициатив, патриотическое воспитание молодежи и сохранение культурного и духовного наследия страны.

