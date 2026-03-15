15 марта 2026 в 19:09

Порядка 73,2% жителей Казахстана переписали историю страны

Явка на референдум после закрытия участков в Казахстане превысила 73,2%

Явка на референдуме по новой Конституции Казахстана после закрытия участков составила 73,24%, сообщила пресс-служба Центральной комиссии республики на сайте ведомства. Участки на территории страны завершили работу в 20:00 (18:00 мск).

Участие в голосовании приняли порядка 9,12 млн человек из 12,4 млн граждан, включенных в списки избирателей. При этом на некоторых участках за пределами страны голосование еще продолжается. Таким образом, показатель явки в этом году оказался выше, чем в четырех предыдущих электоральных кампаниях в Казахстане.

Самая низкая активность избирателей зафиксирована в Алма-Ате. Там участие в голосовании приняли 33,43% жителей. Наибольшая явка отмечена в Кызылординской области, где на участки пришли 93,04% избирателей. В Астане проголосовали 60,36% граждан. Референдум признан состоявшимся.

Ранее сообщалось, что явка на референдуме по новой Конституции Казахстана к полудню (10:00 мск) превысила 37,54%. Большинство избирательных участков на территории страны начали работу в 07:00 (05:00 мск). Часть участков как внутри Казахстана, так и за его пределами открылась раньше установленного времени.

