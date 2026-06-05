МИД России раскрыл значение атаки ВСУ по теплоходам «Натра» и «Циркон» МИД России: атака ВСУ на теплоходы подтвердила террористическую сущность Киева

Теплоходы «Натра» и «Циркон» были атакованы беспилотными летательными аппаратами Украины, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что это подтверждает террористическую сущность Киева, ее речь опубликована на сайте ведомства.

Суда были атакованы украинскими беспилотниками, что в очередной раз подтверждает террористическую сущность киевского режима, — рассказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что раненные при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море моряки доставлены в больницу города Ейск (город в Краснодарском крае). По его словам, погибли пять человек, в составе экипажей были в общей сложности 25 граждан республики.

Также заместитель главы МИД России Михаил Галузин выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских моряков. Смерть — это всегда трагедия, отметил он.

До этого сообщалось, что суда следовали из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. Они были атакованы дронами в ночь на пятницу, 5 июня.