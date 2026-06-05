ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 13:57

МИД России раскрыл значение атаки ВСУ по теплоходам «Натра» и «Циркон»

МИД России: атака ВСУ на теплоходы подтвердила террористическую сущность Киева

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Теплоходы «Натра» и «Циркон» были атакованы беспилотными летательными аппаратами Украины, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что это подтверждает террористическую сущность Киева, ее речь опубликована на сайте ведомства.

Суда были атакованы украинскими беспилотниками, что в очередной раз подтверждает террористическую сущность киевского режима, — рассказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что раненные при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море моряки доставлены в больницу города Ейск (город в Краснодарском крае). По его словам, погибли пять человек, в составе экипажей были в общей сложности 25 граждан республики.

Также заместитель главы МИД России Михаил Галузин выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских моряков. Смерть — это всегда трагедия, отметил он.

До этого сообщалось, что суда следовали из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. Они были атакованы дронами в ночь на пятницу, 5 июня.

Власть
Мария Захарова
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Видеть будущее»: Кустурица о попытках Запада отменить русскую культуру
РФПИ: шаги по строительству тоннеля между РФ и США будут ясны к концу года
Мужчина и женщина получили осколочные ранения при детонации дрона ВСУ
Нарколог дал совет, как повлиять на курящего подростка
ФМБА завершило доклинические исследования по онковакцине от глиобластомы
Родителям дали совет, как уберечь ребенка от зависимости от общения с ИИ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос — 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.