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05 июня 2026 в 14:49

Экономика еврозоны впервые с 2022 года пошла ко дну

ВВП еврозоны впервые за пять лет снизился на 0,2% в первом квартале 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейская экономика сократилась за первый квартал 2026 года, свидетельствуют данные Евростата. Это произошло впервые с конца 2022 года. Согласно заявлению, ВВП еврозоны снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2%, прибавив 0,3% в годовом выражении.

В материале говорится, что экономика Евросоюза в целом уменьшилась на 0,1% относительно четвертого квартала 2025-го и выросла на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо Ирландии, где ВВП упал сразу на 12,1%, снижение показателя зафиксировано также в Литве, Швеции и Франции.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что страна уверенно удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии. Глава государства отметил, что это достижение сохраняется, несмотря на попытки противодействия со стороны недоброжелателей.

До этого замглавы администрации президента Максим Орешкин обращал внимание, что экономика России прибавила более 10% за три года. По его словам, в этот же период экономика Европы выросла на 3%.

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