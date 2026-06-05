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05 июня 2026 в 14:58

ВСУ пытались атаковать Россию за шесть часов с помощью более 130 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за шесть часов ликвидировали 135 украинских БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Силы ПВО за шесть часов ликвидировали и перехватили 135 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской областей.

С 8:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за шесть часов ликвидировали и перехватили украинские беспилотники над территориями Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Черного моря.

Утром 5 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей.

До этого уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар по колледжу в ЛНР — чрезвычайно важный сигнал. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной.

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